Araç sahipleri tarafından ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2025 yılı içerisindeki ikinci ödeme dönemi başlıyor. Araç sahibi olanların vergi ödemelerini 31 Temmuz 2025 tarihinde kadar yatırmaları gerekiyor. Eğer bu tarihi kaçırırlarsa vergi ücretinin üstüne de gecikme faizi uygulanacak.

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Ödeme tarihlerinin yaklaşması ile birlikte vatandaşlar MTV ödemelerinin nereden ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Ödemeler digital platformlar üzerinden yapılabildiği gibi fiziksel olarak da yapılabilecek.

İşte ödeme yöntemleri:

Dijital Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Mobil Uygulaması

e-Devlet Kapısı

Bankaların internet ve mobil bankacılık sistemleri

PTT şubeleri

Vergi daireleri

İnternet üzerinden işlem yapmak isteyenler, plaka, TC kimlik numarası ya da tescil/sahiplik belge tarihi bilgilerini girerek ödeme işlemini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabiliyor.

MTV Son Ödeme Tarihi Ne Zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için araştırılan en önemli hususlardan biri de son ödeme tarihi oluyor. Vatandaşlar gecikme faizinden kurtulmak için ödemelerini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödemek zorundalar.