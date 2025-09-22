Günlük hayatta araç kullanmak rutin bir alışkanlık gibi görünüyor. Ancak yolda beklenmedik bir sorunla karşılaşma ihtimali de mümkün.

Araçta Bulunan Göstergelere Dikkat

Birçok sürücünün fark etmediği en önemli detaylardan biri araçtaki göstergeler ve küçük işaretlerdir. Örneğin, yakıt göstergesinin yanındaki küçük ok işareti, benzin kapağının hangi tarafta olduğunu gösterir.

Bu detay, özellikle kiralık araçlarda ya da yeni otomobil sahipleri için kafa karışıklığını önler. Basit ama kritik bu ayrıntılar, otomobilin mühendislik anlayışının sürücüyü bilgilendirmeye ne kadar odaklandığını ortaya koyuyor.

Bu 5 Duruma Dikkat

Camlar ve kapılar sıkıştığında; Kaza sonrası aracın kapıları kilitlenebilir ya da camlar açılmayabilir. Bu durumda, koltuk başlığınızı çıkararak altındaki metal çubuklarla camın kenarını kırabilir dışarı çıkabilirsiniz. Bu yöntem yalnızca acil durumlarda kullanılmalı ve en güvenli çıkış yolu olarak biliniyor.

Lastik basıncı uyarısı; Gösterge panelindeki lastik basınç ikazı her zaman lastiğin patladığı anlamına gelmez. Hava sıcaklığı düştüğünde basınç azalabilir. Bu durumu göz ardı etmemek lazım yolculuk sırasında lastiğin patlamasına sebep olabilir. En kısa sürede basıncı kontrol ettirip olması gereken seviyeye getirilmeli.

Cam çatlakları; Ön camda oluşan küçük bir çatlak zamanla büyüyebilir. Çatlağın üzerine şeffaf bant yapıştırmak, nem ve kirin içeri girmesini engelleyerek çatlağın ilerlemesini yavaşlatır. Bu, tamir için size zaman kazandırır.

Motor yağı kontrolü; Motor yağı, aracın en önemlisidir. Yağ seviyesini düzenli kontrol edilmeli. Bu sayede motor arızalarının önüne geçebilirsiniz. Çubuğun seviyesi düşükse ekleme yapmalı, rengi koyulaşmışsa yağ değişimini ihmal etmemelisiniz.

Akü bittiğinde; Takviye kablosu kullanırken doğru bağlantı hayati önem taşır. Önce kırmızı kabloyu bitmiş akünün artı kutbuna, ardından çalışan akünün artı kutbuna bağlayın. Siyah kabloyu çalışan akünün eksi kutbuna, son olarak da bitmiş aküye değil, araçtaki metal bir yüzeye bağlayarak kıvılcım riskini önleyin.

Aracınızda Bu Kontrolleri Yapın

Acil durumlara hazırlıklı olmak için aracınızda mutlaka temel ihtiyaç bu ürünleri muhakkak buldurmalısınız;

Yedek lastik, kriko ve bijon anahtarı bulunan küçük bir tamir kiti, zorunlu olan güncel ilk yardım seti, Gece yolculuklarında hayat kurtaracak el feneri, hem araç hem de sürücüler için yedek su.