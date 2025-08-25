Zorunlu trafik sigortasında sigorta yenileme, yeni sigorta yapma ve sigorta yaptıktan sonra oluşan hasara dair basamak işlemleri yeniden düzenlendi. Yeni genelgenin uygulamasının başlayacağı tarih de belli oldu.

Araç sahiplerinin tamamını ilgilendiren trafik sigortasına dair genelge yayımlandı. Buna göre; yeni araç alacaklar, aracını satacaklar ve trafik sigortasını yenileyecekler için bir dizi değişiklik oldu.

Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme

NTV'de yer alan habere göre, aracını satmadan araç alacaklar trafik sigortasının 4'üncü basamağından başlayarak trafik sigortası yaptırıyordu ve kural gereği, kazası olmayan bir sürücü 8'inci basamaktayken yeni araç aldığı için cezalandırılıp 4'üncü basamaktan hasarlı sürücü klasmanı ücreti ödüyordu. Bu durum kaza yapmayan sürücü için ceza gibi, kaza yapan sürücü için de ödül gibi olurken çünkü kaza yapan sürücü 1'inci basamaktaysa yeni araç aldığı için sistem tarafından otomatik olarak 4'üncü basamağa yükseliyordu. Son düzenlemeyle beraber yeni alınacak otomobilin hasarsızlık basamağının, elde edilen basamak neyse onun üzerinden yapılacağı öğrenildi. Yani 8'inci basamaktayken yeni bir araç alan kişinin alacağı araç için yapacağı trafik sigortası 4'üncü basamak yerine 8'inci basamaktan başlayacak. Aynı zamanda 1'inci basamaktaki yüksek riskli ve sürekli kaza yapan sürücü için de aynı durum geçerli olarak; yeni alacakları araç 4'üncü basamak yerine 1'inci basamaktan trafik sigortasına tabi olacak. Mevcuttaki aracını satıp yeni araç alacakları için ise kuralda değişiklik olmadı. Onlar hangi basamaktalarsa o basamaktan devam edecekler.

Poliçesini Süresinden Önce Yenileyenleri De İlgilendiriyor

Diğer yandan trafik sigortası poliçesini süresinden önce yenileyenler için de gelişme var. Şu anki uygulamada, yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar trafik kazasına karışıldığında basamaklar değişmiyordu. Fakat yeni düzenlemeyle beraber poliçesini erken yenileyip yeni poliçenin devreye gireceği tarihe dek kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları diğer poliçe yenileme döneminde bir basamak aşağı düşecek.

1 Ocak 2026'dan İtibaren Başlayacak

Yeni düzenlemeyle beraber hasarsız sürücülerin haklarını korunduğu, hasarlı sürücülere verilen hakların da geri alınmış olduğu belirtiliyor. Söz konusu yeni genelgenin uygulamasının 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacağı kaydedildi.