Kaza, Avcılar E-5 Karayolu yan yol Beylikdüzü istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DCK 115 plakalı panelvan araç, Necmettin Köken kontrolündeki 34 TJN 01 plakalı ticari taksiye arkadan vurdu. Ticari taksi çarpmanın etkisiyle savrularak, durakta yolcu alan İETT otobüsüne çarptı. Kaza sırasında ticari taksi içerisinde bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, taksi içerisinde bulunan kadın yolcu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik tek şeritten sağlanıyor

Kaza sonrası kapatılan E-5 karayolunda trafikte yoğunluk yaşandı. Beylikdüzü istikametinin 45 dakika boyunca tamamen trafiğe kapatıldığı yol, kazaya sebebiyet veren panelvan aracın kaldırılmasıyla araç geçişi, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Bölgede trafik yoğunluğu sürüyor. Kazaya karışan diğer araçların kaldırılma işlemi sürürken olayla ilgili inceleme sürüyor.