Ankara’da hafif ticari araç sürücüsünün, kasıtlı şekilde çarptığı iki kadının yaralanmasına neden olduğu ileri sürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ekim akşamı Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Vural Baylan Bulvarı’nda meydana geldi. İddialara göre, ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü, aracıyla bilerek yoldan geçen iki kadını çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandıkları belirtilen kadınlar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri ve sürücü hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Olayla ilgili konuşan çevre esnafından Münevver Afacan: "Hava biraz yağmurluydu. Ses duyduk. Baktığımda iki genç kızın çığlık attığını duydum. Arabamdan inip dışarıya çıktım. Komşularımızdan biri, kazaya karışan kişinin aracının camına vurarak uyarıda bulundu. Kazayı geçiren kızların yanına gittik. Şoka girmişlerdi. Ambulans çağırdık. Durumları iyi idi. Kızlar, sürücünün aracı bilerek üzerine sürdüğünü söylemiş. Kazayı yapan kişi o esnada bir servis aracına da çarpmış. Kızların iki aracın arasında sıkışabilirdi" dedi.