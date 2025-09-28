Kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı

Adana’da gerçekleşen korkunç trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Henüz plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hasan Bayram’ın (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.