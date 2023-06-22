Türkiye genelinde Mayıs ayında 223 bin 541 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklanırken, Kayseri’de Mayıs ayında toplam taşıt sayısı 433 bin 362. Sivas’ta ise Mayıs ayında toplam taşıt sayısı 179 bin 543 olduğu açıklandı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada; ”Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,4'ünü motosiklet, yüzde 38,8'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 4,4'ünü traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 24,5 ARTTI



Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 263,4, traktörde yüzde 29,5, otomobilde yüzde 28,2, motosiklette yüzde 25,1, kamyonda yüzde 13,7, kamyonette yüzde 9,7, minibüste yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 19,8 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 98,3 ARTTI



Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 189,3, minibüste yüzde 125,5, motosiklette yüzde 125,0, kamyonda yüzde 101,7, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 84,2, kamyonette yüzde 68,3 ve traktörde yüzde 50,5 arttı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA 27 MİLYON 334 BİN 424 OLDU



Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,5'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü motosiklet, yüzde 16,0'ını kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Alpaslan Demir