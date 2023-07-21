TÜİK’ten yapılan açıklamada; Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,1'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 13,4 AZALDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 28,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 27,2, minibüste yüzde 25,9, traktörde yüzde 19,1, kamyonette yüzde 15,8, otomobilde yüzde 12,9, motosiklette yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 9,0 azaldı.

KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 77,2 ARTTI

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 95,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 79,3, kamyonette yüzde 75,9, otomobilde yüzde 74,7, minibüste yüzde 57,1, otobüste yüzde 16,6, traktörde yüzde 10,0 ve kamyonda yüzde 7,0 arttı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 27 MİLYON 525 BİN 301 OLDU

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,4'ünü otomobil, yüzde 16,6'sını motosiklet, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

HAZİRAN AYINDA 892 BİN 197 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Haziran ayında devri (1) yapılan taşıtların yüzde 65,4'ünü otomobil, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 13,0'ını motosiklet, yüzde 2,4'ünü traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Yasin Nazım Kayhan