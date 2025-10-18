36 maddeden oluşan Mali Torba Kanun Teklifi’ne göre, gayrimenkul alım-satımında beyan edilen bedelin gerçeği yansıtmadığı tespit edilirse, bu durumda uygulanan vergi cezası artırılacak. Kayıt dışılığı önlemek amacıyla hazırlanan düzenlemeyle, mevcutta yüzde 25 olan ceza oranı yüzde 100’e çıkarılacak.

Ayrıca, istisna uygulaması gelecek yıl sona erecek. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlar ise bu düzenlemeden muaf tutulacak.

Konut alımlarında kullanılan kredi faizleri kira gelirlerinden indirilemeyecek.

Ruhsatlara Yıllık Harç Geliyor

Teklifte, şu anda harca tabi olmayan birçok ruhsat ve yetki belgesi için artık yıllık harç alınması planlanıyor.

Buna göre;

Kuyumculuk yetki belgeleri için her yıl 30 bin lira,

İkinci el araç ve taşınmaz ticareti için 20 bin lira,

Özel tıp merkezi ruhsatı için 50 bin lira,

Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile hayvan hastanesi ruhsatı için 40 bin lira,

Kıymetli maden kuruluşları ile faaliyet izin belgeleri için ayrı ayrı 7,5 milyon lira,

Hava yolu işletmelerine verilen tarifeli ve tarifesiz sefer ruhsatları için ise 2 milyon lira harç alınması öngörülüyor.

İşverene Sağlanan Destek Primi Azalacak

Düzenlemeye göre, doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılacak.

Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranı da yüzde 45 olarak belirlenecek.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranında işveren payı yüzde 11’den yüzde 12’ye yükselecek.

İmalat dışı sektörlerdeki işverenlere uygulanan 4 puanlık Hazine prim teşviki ise 2 puana düşürülecek.

Bununla birlikte, genç girişimci prim desteği de sona erecek.

Belediye Başkanlarına Tek Maaş Uygulaması

Yeni düzenlemeyle birlikte, seçimle göreve gelen belediye başkanları ve diğer bazı yöneticilerin birden fazla yerden huzur hakkı veya benzeri ödemeler alması engellenecek.

Ayrıca, 2025 yılı bütçesine deprem harcamaları için 595 milyar TL ek kaynak aktarılacak.

Araç Satışında Noter Harcı Dönemi

Teklif kapsamında, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılacak.

Buna göre, sıfır araçların ilk tescili ile ikinci el araç satış ve devirlerinde, noterler satış bedeli üzerinden binde 2 oranında ve en az 1000 TL tutarında noter harcı tahsil edecek.

Özel Üniversite Ücretlerinde Enflasyon Kriteri

Vakıf yükseköğretim kurumlarında, hazırlık sınıfı veya birinci sınıf dışında okuyan öğrencilerin ücretleri artık Mütevelli Heyeti tarafından belirlenemeyecek.

Ücretler, her yıl haziran ayında ÜFE ve TÜFE artış ortalaması dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara göre belirlenecek.