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Türkiye genelinde 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek olan zorunlu kış lastiği uygulaması, sürücülerin dikkatini çekiyor. Bu yeni düzenleme özellikle kış aylarında trafik güvenliğini artırmayı hedeflerken, araç sahiplerini finansal olarak da etkileyecek.

Hava koşullarının soğumasıyla birlikte kış aylarında olası buzlanma ve don olaylarına karşı önlem almak amacıyla getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması, araç sahiplerine ek bir masrafı beraberinde getirecek. 1 Aralık tarihinden itibaren, yolcu ve yük taşıyan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale gelecek.

Kış lastiği seçimi konusunda uzmanlar, üretim tarihine dikkat çekiyor. Standart bir araç lastiğinin raf ömrünün ortalama 10 yıl olduğunu belirten uzmanlar, araçlara takılan lastiklerin ömrünün ise 5 yıl olduğunu vurguluyor. 2. El lastik almayı düşünenler için üretim tarihi ve diş derinliği önemli kriterler arasında bulunuyor.

Araç sahipleri, kış lastiği seçiminde şu faktörlere dikkat etmelidir:

Araç üreticisinin tavsiye ettiği lastik ebatları

Lastiğin fren ve çekiş özellikleri

Kar logosunun lastik üzerinde bulunması

İklim özelliklerine uygun lastik seçimi

Kış lastiği takıldıktan sonra rot ayarı yapılması da önemli bir adımdır. Rot ayarı, tekerleklerin düzgün bir şekilde hizalanmasını sağlayarak lastik aşınmasını önler ve aracın yol tutuşunu artırır. Rot ayarı bozulduğunda araç sahipleri, aracın sağa veya sola çekmesi, direksiyon simidinin titremesi ve düzensiz lastik aşınması gibi belirtilerle karşılaşabilirler.

1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek olan zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili detaylı bilgiler için sürücülerin araç bakım uzmanlarından destek alması önerilmektedir.