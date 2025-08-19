Yönetmeliğin açıkladığı değişikliğe göre, araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı kapsamda yer alan ve değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında zorunlu olacak.



Bu Düzenleme Zorunlu Olacak



Daha önce tescil edilen araçlarda ise bu şart belli tarihlere kadar zorunlu tutulmayacak.



2025-2023 model araçlar için 1 Ocak 2026, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027, 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar zorunluluk şartı aranmayacak.



Okul Servislerinde Alınan Karar



Yönetmenliğin okul servislerinde aldığı karara göre, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilmiş veya edilecek, eski yönetmeliğe uygun kamera ve kayıt cihazı bulunan okul servislerinde, 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar yeni düzenlemede belirtilen şartlar aranmayacak.



Düzenleme İçin 30 Gün Süre



Araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurma şartı için 30 gün süre verildi.