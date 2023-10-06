Son dönemde sık sık karşımıza çıkan indirim haberlerine bir yenisi daha ekleniyor. Akaryakıt fiyatlarının dalgalı seyri, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak devam ediyor. Özellikle mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında birçok kez düşüş yaşandı ve bu sefer de motorinde önemli bir indirim yapılması bekleniyor.

Bu gece yarısından (7 Ekim) itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 2 lira 93 kuruşluk bir indirim yapılacak. Bu, vatandaşları sevindirecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Benzinde de daha önce yapılan indirimlerle birlikte litre başına 3 lira 25 kuruş tasarruf ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

Benzin Fiyatları:

İstanbul Avrupa: 34,68 TL

İstanbul Anadolu: 34,63 TL

Ankara: 35,29 TL

İzmir: 35,41 TL

Motorin Fiyatları:

İstanbul Avrupa: 40,20 TL

İstanbul Anadolu: 40,14 TL

Ankara: 40,76 TL

İzmir: 40,96 TL

Motorin fiyatlarındaki bu önemli indirimle birlikte vatandaşlar, yakıt masraflarında rahatlama yaşayacaklar. Umarız akaryakıt fiyatlarının bu olumlu trendi devam eder ve vatandaşlarımız için ekonomik bir dönem başlar.