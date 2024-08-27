Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile akaryakıt sektöründe köklü bir değişim sürecine giriliyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim’in yaptığı açıklamaya göre, UTTS’nin 2025 yılı itibarıyla zorunlu hale geleceği ve bu sistemle akaryakıt sektöründeki vergi kayıplarının büyük ölçüde önleneceği bildirildi.

YERLİ VE MİLLİ YAZILIM İLE AKARYAKITTA ADİL REKABET

Mehmet Hekim, UTTS'nin tamamen Türkiye'de geliştirilen yerli yazılım ve donanımlarla hayata geçirildiğini vurguladı. Bu sistemin, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına dikkat çeken Hekim, UTTS’nin sadece vergi kayıplarını önlemekle kalmayacağını, aynı zamanda akaryakıt sektöründe adil rekabet ortamını destekleyeceğini ifade etti. Bu sayede, Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına da katkı sağlanması hedefleniyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

UTTS, akaryakıt alım işlemleri sırasında araçların plaka bilgilerinin otomatik olarak sisteme aktarılmasını sağlayacak. Bu sayede, usulsüz fatura düzenlemeleri ve vergi kayıplarının önüne geçilecek. Ayrıca, UTTS’nin mevcut Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) programlarıyla entegre çalışacağı belirtildi. Bu entegrasyonla birlikte, TTS hizmeti sunan akaryakıt istasyonu sayısının 13 bine çıkması ve yaklaşık 8 milyon aracın bu sistemden faydalanması öngörülüyor.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN ZORUNLU TTB TAKILMASI

UTTS kapsamında, Türkiye genelinde kiralama yoluyla edinilen veya ticari faaliyetlerde kullanılan araçlara, 31 Aralık 2024 tarihine kadar dijital etiket niteliğindeki Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu hale getirilecek. Bu tarihe kadar TTB'yi taktırmayan araç sahiplerinin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı. Türkiye’de 29 milyon trafiğe kayıtlı araç bulunduğu göz önüne alındığında, bu sistemin yaklaşık 8 milyon aracı kapsayacağı tahmin ediliyor.

YERLİ ÜRETİMLE CARİ AÇIĞA KATKI

Hekim, UTTS’nin devreye girmesiyle birlikte yurt dışından donanım ithalatının sona ereceğini ve bu sayede yerli üretimle cari açığın azaltılmasına katkı sağlanacağını belirtti. Ayrıca, UTTS veri akışının tamamen yerli mühendisler tarafından geliştirildiğini ve bu verilerin Türkiye'deki veri merkezlerinde güvenli bir şekilde saklanacağını vurguladı.

ARAÇ SAHİPLERİNE ÖNEMLİ UYARI

Bu yeni sistem, akaryakıt sektöründeki vergi kayıplarını önleyerek, yerli üretimi ve teknoloji ekosistemini destekleyecek, böylece ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunacak. Araç sahiplerinin, TTB sistemini zamanında araçlarına entegre etmeleri büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, bu zorunluluğa uymayanlar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler.

Akaryakıt sektöründe başlayacak bu yeni dönem, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına katkıda bulunmayı ve daha şeffaf bir ticaret ortamı oluşturmayı hedefliyor. Araç sahipleri, bu sürece uyum sağlayarak hem kendileri hem de ülke ekonomisi için önemli bir adım atmış olacaklar.