Sıcak hava dalgası ülke genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcak hava, araç lastiklerini de olumsuz etkiliyor. Oto lastikçiler sıcak havalarda yola çıkacak vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Araç lastiklerinin basınç ayarlarını kontrol ettirilmesi gerektiğini ve aşınmış lastiklerle yola çıkmamalarını gerektiğini vurgulayan oto lastikçiler, genleşen lastiklerin kazaya sebep olduğunu söyledi. Öte yandan ortalama bir lastik 50 bin kilometre giderken, fiyat aralığı ise 6 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor.

“LASTİKLER GENLEŞİR PATLAMA RİSKİ ARTAR”

Vatandaşların sıcak havalarda araç lastiklerini kontrol ettirmeleri gerektirdiğini belirten oto lastikçiler, “Sıcak havada lastikler genleşir, patlama riski artar. O yüzden vatandaşlara yarık, kesik ve dişleri bitmiş lastiklerle yola çıkmalarını önermiyoruz. Eğer çıkıyorsalar da 2-3 saatte bir mola vermeleri gerekir. İyi bir lastikle yola çıkılıyorsa bu molalara gerek kalmaz. Bitik olan lastiğin yol tutuşu iyi olmaz. Özellikle rot balans ayarı tutmaz. Binek araçlarda lastik basınçlarının 34’e ayarlanması gerekiyor. Zaten sıcak hava olmasa bile lastiklerin bitmiş olması yolda kaymalara neden olur" dedi.

"EN DÜŞÜK LASTİK 6 BİN LİRA"

Lastik fiyatlarıyla ilgili bilgi veren oto lastikçiler, "Ortalama lastiğin ömrü 50 bin kilometre gider. Sonrasında o lastiğin değişmesi gerekiyor. Bitmiş ve bitmemiş lastiği lastik dişlerinden anlayabiliriz. Sınırları oluyor zaten sınıra gelmişse o lastiğin değişmesi gerekiyordur. Ortalama lastik fiyatları 6 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu. İHA