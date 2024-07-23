PTT, araç sahiplerini sevindirecek yeni bir uygulamayı Temmuz ayı itibariyle devreye sokuyor. PTT, e-Devlet üzerinden HGS kullanıcılarına yönelik sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. Artık gerçek veya tüzel kişiler, plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurularını e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

PTT'nin e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu hizmetler arasında "PTTBank", "e-Apostil", "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)", "Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)", "Filateli, Kişisel Pul", "PTT Kargo", "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS)" ve "Telgraf" gibi birçok seçenek bulunuyor. Bu hizmetler, araç sahiplerinin işlerini büyük ölçüde kolaylaştıracak.

PTTBank hizmetleri kapsamında sunulan işlemler arasında "MTV Ödemesi", "Yakıt Gaz Sistemi Sorgulama", "Kullanıcı İşlemleri", "Araç Kilometre Sorgulama", "Su-Telefon (GSM)-Doğalgaz-Elektrik Ödemeleri", "HGS ve Havale İşlemleri" de yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, birçok işlemi tek bir platform üzerinden zahmetsizce gerçekleştirebilecekler.

E-Apostil hizmetleri kapsamında araç sahipleri "e-Apostil Başvuru", "Başvuru Belge Doğrulama" ve "Genel Başvuru" işlemlerini gerçekleştirebilirken, HGS alanında "Gerçek veya Tüzel Kişi Bakiye Yükleme", "İptal Başvurusu", "Geçiş Bilgileri Sorgulama", "İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama" ve "Hesap Bilgileri Sorgulama" gibi birçok hizmete de kolayca erişim sağlayabilecekler.

Temmuz ayı itibarıyla HGS kullanıcıları, artık gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurularını e-Devlet üzerinden zahmetsiz bir şekilde yapabilecek.