Türkiye'de araç sahiplerine yıllık 380 bin TL’ye kadar kazanç sağlayan yeni bir uygulama devreye girdi. Artan araç ve akaryakıt fiyatları, sıfır kilometre araç sahibi olmayı zorlaştırırken, mevcut araç sahiplerinin de trafiğe çıkma maliyetlerini artırıyor.

Ancak, ikinci el araca sahip olanlar için müjdeli haber geldi. ‘Getiraraç’ tarafından hayata geçirilen bu uygulama sayesinde, 5 yaşından küçük ve 60 bin kilometreyi aşmamış araçlar ‘Getir’ firmasının sistemine entegre edilerek kiralanabiliyor.

Bu sisteme bireysel veya kurumsal olarak katılım sağlandığında, araç sahipleri yıllık olarak 380 bin TL’ye kadar ek gelir elde edebiliyor. ‘Getiraraç’ filosuna dahil olan araçlar, kiralama süreciyle araç sahiplerine önemli bir kazanç kapısı aralıyor.