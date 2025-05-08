Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan teklif, 24 Nisan 2025’te kamuoyuna duyuruldu. Yeni düzenleme kapsamında, 10 yılı geride bırakmış araçların her yıl teknik denetime tabi tutulması öngörülüyor. Bu adımın, eski model araçların oluşturabileceği güvenlik risklerini ve emisyon salınımını azaltmaya yönelik olduğu belirtildi. Gelişmiş teknolojiye sahip yeni nesil araçların daha çevreci ve güvenli olduğu vurgulanırken, eski araçların daha sıkı kontrol altına alınması hedefleniyor.

AB Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas, düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu adım, Avrupa yollarını daha güvenli hale getirecek ve hava kalitesine olumlu katkı sağlayacak. Aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak” dedi.

Teklifin onaylanması halinde, 10 yaş ve üzeri araçların yıllık olarak teknik yeterlilik ve güvenlik kontrollerinden geçmesi zorunlu olacak. Mevcut denetim periyotları bu araçlar için sıkılaştırılacak.

Söz konusu düzenleme, sadece AB ülkelerini kapsayacak. Ancak Türkiye’nin AB mevzuatıyla uyum çalışmaları çerçevesinde, benzer uygulamaların ilerleyen süreçte Türkiye’de de gündeme gelmesi olasılık dahilinde.