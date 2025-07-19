Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemek için adım adım...

MTV Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra ödenmeye başlanan ve sicil kaydı sona erene kadar devam eden bir vergi türüdür.

Ödenecek tutar, aracın doğaya saldığı emisyon oranı, aracın yaşı ve koltuk sayısı gibi çeşitli faktörlere göre belirlenir. Bu vergi, sadece otomobillerden değil, tüm motorlu taşıtlardan alınır.

MTV Borcu Sorgulanır ve ödenir

MTV borçlarınızı sorgulamak ve ödemek için birçok farklı kanal mevcut. En kolay ve hızı yöntem e-devlet üzerinden yapılır.

https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme adresi aracılığıyla hem sorgulama hem de ödeme yapabilirsiniz.

Diğer seçenek ise, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) aracılığı ile yapılan ödeme türü.

GİB'in web sitesi (gib.gov.tr) adresine girerek, "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne girerek kredi kartı veya banka kartı ile güvenli bir şekilde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

GİB mobil uygulaması yükleyerek de Akıllı telefonlarınıza indireceğiniz GİB mobil uygulaması üzerinden de işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Anlaşmalı Bankalar da hesabınız varsa bankaların şubelerinden veya internet bankacılığı kanallarından plaka bilgilerinizle sorgulama ve ödeme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Diğer ödeme türü ise doğrudan vergi dairelerine giderek de hem sorgulama hem de ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bu tarihi kaçırmayın!

1 Temmuz'da başladı ve 31 Temmuz'da sona erecek.

Araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ikinci taksit ödemelerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.

Ödeme yapmadan önce borç durumunuzu yukarıda belirtilen kanallar aracılığıyla sorgulayabilirsiniz.