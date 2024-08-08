Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artışın ardından, Yozgat’ta binlerce araç sahibini de ilgilendiren yeni bir mali yük gündeme geldi.

Araç kredisi başvurusu yapmayı planlayan sürücüler, bankaların kasko poliçesi konusunda uyguladığı yeni zorunluluklarla karşı karşıya kalacak.

Yeni düzenlemelere göre, araç kredisi almak isteyenler, kasko poliçelerini yalnızca bankalar aracılığıyla temin etmek zorunda kalacak. Ancak, bu uygulama tüketici dernekleri tarafından hukuka aykırı olarak değerlendiriliyor. Dernekler, tüketicilerin serbest piyasa koşullarında istedikleri sigorta acentesinden kasko poliçesi alma hakkına sahip olduklarını savunuyor.

Hukukçular, bankaların araç kredisi verirken kasko poliçesi talep etme hakkına sahip olduğunu kabul etse de, tüketicilerin bu poliçeyi başka bir sigorta acentesinden alma özgürlüğüne sahip olduğunu vurguluyor. Tüketici dernekleri, sigorta poliçelerinin serbest piyasa koşullarına uygun olarak herhangi bir acenteden temin edilebileceğini belirterek, bankaların bu dayatmalarına karşı hukuki yolların kullanılmasını tavsiye ediyor.

Araç kredisi kullanarak yeni bir araç sahibi olmayı planlayan tüketiciler için bu durum önemli bir husus olarak öne çıkıyor. Kasko poliçesi alırken bankaların dayatmalarına karşı bilinçli hareket edilmesi, piyasadaki seçeneklerin değerlendirilmesi ve en uygun teklifin seçilmesi gerektiği belirtiliyor.