Önce ertelenen sonra artan akaryakıt fiyatlarına gelecek zam sonrasında 3 Temmuz'da da ÖTV zammı bekleniyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorine yarın geceden itibaren zam geliyor.

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Yapılacak zamla birlikte benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artış gerçekleşmesi bekleniyor.

3 Temmuz'da ise ÖTV zammı ile tabela yeniden değişecek.

Şu an için benzinin litre fiyatı ortalama 41,90 TL, motorin ise 41,75 TL seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: İGFA