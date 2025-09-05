Araç Sahipleri Dikkat Yeni Dönem Başlıyor!

Otomobil güvenlik standartlarını belirleyen Euro NCAP, sürücülerin son yıllarda en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan dokunmatik ekran kullanımıyla ilgili yeni bir karar aldı. Modern araçlarda tüm fonksiyonların ekrandan kontrol edilmesi sürüş güvenliği açısından tartışma yaratıyordu.

Direksiyon başında basit bir klima ayarı için bile menüler arasında zaman kaybeden sürücülerin gözlerini yoldan ayırmak zorunda kalması, kazalara davetiye çıkarıyordu.

Euro NCAP, 2026 yılından itibaren sis farı, sinyal, dörtlü flaşör ve silecek gibi temel sürüş fonksiyonlarının yalnızca dokunmatik ekrandan yönetildiği araçlara 5 yıldız güvenlik puanı verilmeyeceğini açıkladı.

Yeni kriterler 2029 itibarıyla daha da genişletilecek. Klima kontrolleri ve ses seviyesi gibi günlük kullanımda sık kullanılan fonksiyonların yalnızca ekrana bağlı olması halinde puan kırılacak.

Her ne kadar bu karar bir regülasyon niteliği taşımıyor olsa da, üreticilerin Euro NCAP değerlendirmelerinde 5 yıldız almayı önemsediği için fiziksel tuşlara dönüşün hızlanması bekleniyor.