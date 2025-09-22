Araç kumandalarının artık tamamen elektronik sistemlere bağlı çalıştığını belirten çilingir ve kumanda sektöründe hizmet veren Ali İhsan, yedek anahtar yaptırmanın hem sürücüler için güvenlik sağladığını hem de kayıplarda ciddi maliyetlerin önüne geçtiğini ifade etti. Araç sahiplerinin bu konuda bilinçli davranması gerektiğini vurgulayan İhsan, yedek anahtar fiyatlarının 2 bin ile 8 bin lira arasında değiştiğini, anahtarın kaybolması durumunda ise maliyetlerin 10 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkabildiğini kaydetti.

"Anahtar Kaybolduğunda Süreç Çok Daha Masraflı Oluyor"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ali İhsan, "Yedek anahtarı olmayan müşterilerimiz, anahtarlarını tamamen kaybettiklerinde çok maliyetli bir sürece giriyorlar. Araç çoğu zaman çekiciyle götürülüyor, motor beyni sökülüyor ve işlemler uzuyor. Bu da hem zaman kaybı hem de ekstra masraf demek" dedi.

"Yedek Anahtar 2-8 Bin, Kayıp Durumunda 150 Bin Liraya Kadar Çıkıyor"

Fiyatlara da değinen İhsan, "Yedek anahtar yaptırdığımızda fiyatlar araçlara göre değişiyor ama yaklaşık 2 bin ile 8 bin lira arasında oluyor. Anahtar kaybolduğunda ise maliyet 10 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özellikle elektronik beyin sökülmesi gerektiğinde faturalar katlanıyor" diye konuştu.

"Merdiven altı yerlerden uzak durun"

Güvenlik konusuna da dikkat çeken Ali İhsan, "Kumandasını merdiven altı yerlerde klonlatanlar risk yaşıyor. Aynı klondan kendilerine de yapabilirler. Plaka bilgisi ortada, araç kolaylıkla götürülebilir. Bu yüzden mutlaka güvenilir ve bilinen firmalara bu işleri yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.