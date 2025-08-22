Klima ustası Ersin Zor, "Kompresörün bozulmaması için her yıl bakım şart" diye belirtti.

Yaz sıcaklarında klima kullanımının neredeyse zorunlu hale geldiğini belirten Zor, soğutsa da 2-3 senede klimanın yıllık bakımının yapılması gerektiğini anlattı. Ersin Zor, "Kendi sağlığımız için içerisindeki polen filtresinin her yıl değiştirilmesi gerekirken soğuk kısmın da kullanıma bağlı olarak 2-3 ayda bir kontrol edilmesi şart" ifadelerini kullandı.

Yaz ve kış aylarının bakım sıklıklarından bahseden Zor, "Özellikle yazın insanlar tatile gittiğinden dolayı araçlarını daha fazla kullanıyor. Kışın ise okulların açılmasıyla birlikte araç kullanımı düştüğünden dolayı uzun süre bakım yapılmayan klimalarda daha fazla arıza meydana geliyor" dedi.

"Kompresörün Bozulmaması İçin Her Yıl Bakım Şart"

Yılda bir kez yapılması gereken klima bakımlarının ihmal edilmesi durumunda, klima kompresörü yağının bozulduğunu söyleyen Zor, "Kompresörün zarar görmemesi için 2-3 yılda bir değil, her yıl bakım yapılması şart" ifadelerini kulandı.

"Yüksek Devirdeyken Klimalar Açılıp Kapatılmamalı"

Araç klimasının doğru kullanımı hakkında da bilgiler veren Zor, yüksek devirdeyken klimanın açılıp kapatılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Gazdan ayağımızı çekip motor rölantiye düştükten sonra klimayı açmak, ön taraftaki kavramanın zarar görmesini önlediğinden dolayı klimanın ömrünü uzatır" dedi.

Araç içerisindeki hava için ozon uygulaması ve dezenfekte işlemlerinin de önemli olduğuna dikkat çeken Zor, "Eğer klimanızdan kötü koku geliyorsa, bizi ziyaret ederek hem bilgi alabilir hem de dezenfekte işlemini yaptırabilirsiniz. Bunun için özel ilaçlarımız mevcut" şeklinde konuştu.

"Yılbaşından Sonra Fiyatlar Güncellenmiş Oluyor"

Fiyatlarla ilgili de bilgi veren Zor, "Senelik sabit fiyat çıkardığımızdan dolayı ocaktan aralık ayına kadar fiyatlar değişmiyor. Ancak yılbaşı geçtikten sonra her şeye zam geldiğinden dolayı fiyatlar güncellenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

"Güneş Altında Kalan Araçların Klima Çalıştırılmadan Önce Camları Açılıp Havalandırılmalı"

Cam açıkken klima kullanımının bir zararı olmadığını belirten Zor, güneş altında kalan araçlarda klima çalıştırılmadan önce camların açılarak içerinin havalandırılması gerektiğini söyledi. Son olarak vatandaşlara uyarıda bulunan Zor, "Klimalarımızın zamanında bakımını yaptıralım" diyerek sözlerini tamamladı.