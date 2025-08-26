Türkiye’de son yıllarda manuel vitesin yerini otomatik vitesli araçlar aldı.

Masrafa Yol Açmayın

Sağladığı kolaylıkla tercih edilen otomatik vitesli otomobiller, yanlış kullanım nedeniyle ciddi masraflara yol açabiliyor.

Uzmanlar, sürücülerin farkında olmadan yaptıkları hataların şanzımanın ömrünü kısalttığını vurguluyor.

Doğru Bakım Doğru Kullanım

Otomatik şanzımanın sağlıklı çalışması için düzenli bakım kadar doğru kullanım da büyük önem taşıyor. Özellikle şanzıman yağının zamanında değiştirilmesi kritik bir detay olarak öne çıkıyor.

Sürücülerin En Sık Yaptığı Beş Hataya Dikkat Çekiliyor:

Motor soğukken gaza yüklenmek: Araç tam ısınmadan sert kalkış yapmak şanzımana zarar veriyor.

Yanlış park etme alışkanlığı: Araç tamamen durmadan vitesi doğrudan P konumuna almak yerine önce N, ardından el freni ve en son P konumuna geçmek gerekiyor.

Yokuş aşağı N’de gitmek: Yakıt tasarrufu sağlamaz, aksine şanzımanı yağsız bırakır ve ciddi hasara yol açar.

Rampada frensiz beklemek: Araç vitesteyken sürekli gaz vererek aracı tutmaya çalışmak şanzımanı zorlar.

Durmadan vites değiştirmek: Araç tam durmadan D’den R’ye ya da R’den D’ye geçiş yapmak şanzımanı yıpratır.