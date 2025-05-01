MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif, 2000 model ve altı araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanmasını öngörüyor. Teklif kapsamında, çevresel kaygılarla birlikte trafik güvenliğini artırma hedefiyle eski araçların piyasadan çekilmesi ve yerlerine yeni, düşük emisyonlu araçların teşvik edilmesi planlanıyor.

Teklife göre, geri dönüşüme verilen 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, Türkiye'de üretilmiş yeni bir aracı ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde, TÜİK verilerine göre 3 milyonu aşkın aracın bu kapsama girmesi bekleniyor.

TİCARİ ARAÇLARDA VERGİ MUAFİYETİ: ŞOFÖR ESNAFI DA FAYDALANACAK

Söz konusu teklif, sadece bireysel kullanıcıları değil, aynı zamanda ticari faaliyette bulunan şoför esnafını da kapsıyor. Geçimini yalnızca bir araçla sağlayan şoförlerin, mevcut araçlarını yenilemeleri halinde ÖTV ve Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutulması öngörülüyor. Ancak bu muafiyetin geçerli olabilmesi için, alınacak yeni aracın en az 10 yıl ticari faaliyette kullanılması şart koşuluyor.

Gerekçede, ticari araçların yüksek oranda yıprandığı ve bakım maliyetlerinin şoför esnafı için büyük bir yük oluşturduğu ifade edilerek, vergi muafiyetinin bu yükü hafifletmesi ve sektörde yenilenmeyi teşvik etmesi amaçlandığı kaydedildi.

AĞIR HASARLI ARAÇLARA TRAFİK YASAĞI GELİYOR

Teklifte ayrıca, trafik kazası, doğal afet veya benzeri nedenlerle ağır hasar almış, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların onarılarak yeniden trafiğe çıkarılmasının engellenmesi hedefleniyor. Bu tür araçları trafiğe kazandıran kişi veya kuruluşlara 500 bin TL’ye kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

Ağır hasarlı araçların yalnızca yedek parça ya da hurda olarak satılmasına izin verilmesi planlanırken, bu kurala aykırı davranan sigorta şirketlerinin faaliyet izninin 6 ay süreyle askıya alınabileceği belirtiliyor. Düzenleme, halk arasında "pert" olarak bilinen araçların güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle hazırlanıyor.

GÖZLER MECLİS'TE: DÜZENLEMENİN GEÇİP GEÇMEYECEĞİ MERAK KONUSU

2025 yılı itibarıyla ÖTV indirimi ve hurda araç teşviki yeniden gündemin ön sıralarına taşınırken, teklifin TBMM'den geçip geçmeyeceği ise merakla bekleniyor. Uygulamanın hayata geçmesi halinde hem çevresel etkilerin azaltılması hem de trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.