Araç Piyasasında Vergi Artıyor! Rekabet Kızışıyor

Yozgat’ı da ilgilendiren yeni düzenleme için Başkent Ankara’dan açıklama geldi. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Düzgün söz konusu düzenlemeyi değerlendirdi.

Yozgat ve Türkiye’yi nasıl etkileyecek otomobil sektöründe küresel piyasalarda büyük bir dalgalanma yaşanırken konu hakkında bir değerlendirmede Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Düzgün'den geldi. Alınan ek mali yükümlülerin araç fiyatlarına ve piyasaya olan etkisi araştırılmaya başlandı.

Fiyatlar Nasıl Olacak?

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Düzgün, otomotiv sektörüne yönelik yeni vergi düzenlemesine ilişkin, "Serbest Ticaret Anlaşması uygulanan ülkelerdeki satış rakamlarına uygulanan bu indirimle pazarımıza yeni araçların girmesi ve kullanılması mümkün olacak gibi görünüyor" dedi.

Neler Olmuştu?

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik artan ithalat baskısı ve haksız rekabete karşı yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Söz konusu düzenlemeyle Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükler uygulanacak. Ek mali yükümlülük araç tipine göre değişecek. Kararla ABD, Japonya ve Çin'den gelen konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ile elektrikli otomobillerde uygulanan gümrük vergisi oranları değiştirildi. Düzenleme çerçevesinde Çin'de ve Japonya'da üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi oranları artarken, Çin'de üretilen içten yanmalı otomobillerin gümrük vergisi oranı azaldı. ABD'de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı.

Türkiye’de Ciddi Rekorlar Kırıldı

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Düzgün, düzenlemenin otomotiv piyasasını nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Türkiye'de otomotiv endüstrisinin dinamik bir endüstri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Düzgün, 2024 yılında otomotiv satışında ciddi bir rekor kırıldığını kaydetti. Prof. Dr. Düzgün, 1 milyon 300 bine yakın vasıta satışı gerçekleştirildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Arabaların Yüzde 70 Yakın’ı İthal Üretiliyor

"Araçların baktığınızda yüzde 70'e yakını ithal. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı da düzenleme yaparken ithalat kurallarını bu Serbest Ticaret Anlaşması hükümlerine göre belirleyerek gerçekleştiriyor. Serbest Ticaret Anlaşması olan ülkelerden gelen araçların pazardaki dağılımına baktığımızda özellikle Uzakdoğu menşeli olan Çin grubu araçlar, bu Serbest Ticaret Anlaşması grubuna dahil oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen araçlar, Avrupa'dan gelen araçlar, Türkiye pazarında genellikle gördüğümüz araçlar, Avrupa pazarından ve son zamanlarda bu elektrikli araç dönüşümüyle birlikte Çin pazarından gelen araçların yüksek seviyede kullanıldığını ifade edebiliriz.

Amerikan pazarından gelen araçlarda bir elektrikli grupta bir marka daha çok ön plana çıkıyor. Diğer konvansiyonel motorlu araçlar zaten çok fazla bizim pazarımızda kullanılmıyor. Bu Serbest Ticaret Anlaşması uygulanan ülkelerdeki satış rakamlarına uygulanan bu indirimle pazarımıza yeni araçların girmesi ve kullanılması mümkün olacak gibi görünüyor."

Söz konusu karar ile piyasaya yeni marka ve modellerin gireceği belirtilirken, bunun da rekabeti arttıracağını belirtti. Artan rekabetin otomobil fiyatları üzerinde olumlu etki yaratması bekleniyor.