Bingöl'ün açıklamalarına göre, araç muayenelerine yapılacak zam oranı netleşti.

2025 yılı itibarıyla geçerli olacak vergi, harç ve cezalardaki artışlar kesinleşti. Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu artışların yaklaşık %45 oranında olacağını belirtti. Bu artışların temelini, TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerine dayanan yeniden değerleme oranı (YDO) oluşturuyor. Bingöl, bu oranların 2025 yılında vatandaşların daha yüksek vergiler ödemesine neden olacağını vurguladı.

2025'TE VERGİ VE HARÇLARA %45 ZAM BEKLENİYOR

Ozan Bingöl, 2025 yılı için yapılacak zam oranlarının %45 civarında olacağını öngördüğünü ifade etti. Ayrıca, yurt dışına çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti ve araç muayene ücretlerindeki beklenen artışlara dair detayları da paylaştı.

Özellikle, IMEI kayıt ücretinin 45 bin 953 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu durum, yurt dışından telefon almayı planlayan vatandaşların planlarını zorlaştırabilir. 2025 yılında zamlanacak olan yalnızca IMEI ücretleri de değil.

Bingöl'ün paylaşımına göre, diğer kalemlerdeki beklenen artışlar şu şekilde olacak:

Yurt dışına çıkış harcı: 500 TL’den 720 TL’ye

IMEI kayıt ücreti: 31 bin 692 TL’den 45 bin 953 TL’ye

Araç muayene ücreti: 1.821 TL’den 2 bin 641 TL’ye

En düşük radar cezası: 1.506 TL’den 2.185 TL’ye

Bu yeni zamlarla birlikte vatandaşlar 2025 yılında daha yüksek maliyetlerle karşılaşacak.