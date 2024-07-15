TÜVTÜRK resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, muayene işlemlerinde yeni bir döneminin başladığını resmen duyurdu.

TÜVTÜRK, muayene işlemlerinde yeni bir döneme geçiş yaptığını resmi internet sitesinden duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da desteklediği E-Rapor dönemi resmen başladı.

TÜVTÜRK, her yıl yüz binlerce araç sahibinin ziyaret ettiği muayene istasyonlarında yeni bir uygulamaya geçtiğini açıkladı. Resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, artık muayene raporları elektronik ortamda araç sahiplerine iletilecek. Bu yeni uygulama ile birlikte kağıt raporlar tarihe karışacak ve yaklaşık 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak.

Yeni dönemde, araçların TÜVTÜRK istasyonlarında muayene edilmesinin ardından raporlar SMS ve e-posta yoluyla araç sahiplerine iletilecek. Ayrıca, bu raporlar e-Devlet platformu üzerinden de görüntülenebilecek. Uygulama, daha çevreci bir hizmet sunmayı amaçlıyor ve 1904 ağacın kesilmesini önleyerek yaklaşık 7 bin 840 metrekare çam alanının korunmasını sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe konan, Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayene Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde gerçekleştirilen bu değişiklik neticesinde, muayene işlemlerinin ardından, araç sahiplerine verilen rapor, araç sahiplerine SMS ve e-posta yoluyla iletilecek.