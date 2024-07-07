TÜVTÜRK, artık araç muayenesi sırasında lastiklerin kontrol edilmeyeceğini duyurdu. Ancak, araç sahiplerinin lastiklerdeki hasarları ve yabancı maddeleri elle ve gözle kontrol etmeleri gerektiği önemle vurgulandı. Aynı aks üzerinde aynı ebatta lastik kullanımı, araçların seyir güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte TÜVTÜRK'ün araç muayene sisteminde özelleştirme adımları atıldığı belirtildi. Bu adımların, muayene sürecini daha verimli ve kullanıcı dostu hale getirmesi bekleniyor.

TÜVTÜRK, lastiklerin muayene sürecinde denetlenmemesinin potansiyel tehlikeler yaratabileceğine dikkat çekti. Lastik patlamalarının seyir güvenliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunarak, araç sahiplerinin lastiklerdeki olası hasarları önceden tespit etmeleri ve gerekli kontrolleri yapmaları gerektiğini belirtti.

Yeni düzenleme ile birlikte araç muayenelerinde yaz ve kış lastiği denetiminin de yapılmayacağı açıklandı. Bu değişiklik, araç sahipleri için lastik değişim zorunluluğunu ortadan kaldırarak muayene sürecini daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor.