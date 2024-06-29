Türkiye'de araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜVTÜRK tarafından yapılan duyuruya göre, araç muayene sisteminde önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Yeni düzenlemeler kapsamında, araç muayenelerinde artık lastiklerin yaz ve kış tipi olup olmadığı kontrol edilmeyecek. Bu değişiklik, araç sahiplerinin muayene öncesinde lastik değişim zorunluluğunu ortadan kaldıracak ve muayene sürecini daha kolay hale getirecek.

Daha önce muayene kapsamında yer alan lastiklerin teknik özelliklerine dair kontrollerin artık yapılmayacak olması, bazı çevrelerde endişe yaratmış olsa da, TÜVTÜRK yetkilileri bu konuda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı. Lastiklerin dikkatle gözlemlenmesi ve gerektiğinde uzman kontrolünden geçirilmesi, sürüş güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Yapılan düzenlemenin arka planında, araç muayene süreçlerinin daha verimli ve pratik hale getirilmesi amacı bulunuyor. Bu çerçevede, muayene esnasında gereksiz detaylardan kaçınılarak, sürecin hem araç sahipleri hem de muayene işletmeleri için daha işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor.

TÜVTÜRK yetkilileri, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, araç sahiplerinin güvenliğini ve muayene süreçlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Konuyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için resmi duyuruların takip edilmesi tavsiye ediliyor.