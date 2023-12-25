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TÜVTÜRK, 2024 yılında egzoz muayenesi ve araç muayene ücretlerinin artacağını duyurdu. Resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 2023 ve 2024 yılları için araç muayene ücretleri güncellendi.

2023 yılında muayene ücretleri şu şekildeydi:

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet sınıfındaki araçlar için muayene ücreti 586,50 TL.

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork sınıfındaki araçlar için muayene ücreti 1.149,60 TL.

2024 yılında ise araç değerleme oranına bağlı olarak muayene ücretlerinde artış öngörülmekte. Yeni ücret tarifesi şu şekildedir:

Traktör (Römorklu, Römorksuz) için 927,06 TL,

Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için 1.854,12 TL,

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için ise 1.821,66 TL muayene ücreti ödenecek.

EGZOZ MUAYENE ÜCRETİNDEKİ DEĞİŞİM

Egzoz muayene ücretinde değişiklik yaşanacak. 2023 yılında 282,50 TL olan egzoz muayene ücreti, 2024 yılında değerleme oranındaki artış nedeniyle 422,72 TL'ye yükselecek.

Bu yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Araç sahiplerinin bu duruma uyum sağlamaları ve bütçelerini buna göre ayarlamaları gerekmektedir. Araç muayene ücretlerindeki bu yüksek artış, araç sahiplerinin ekonomik yükünü artıracaktır. Bu nedenle, araçlarını zamanında muayene ettirmeleri ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri çok önemlidir.