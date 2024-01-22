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Son 6 yılda araç muayene ücretlerine yapılan zamlarla birlikte, bu ücretler 198 liradan bin 821 liraya kadar yükseldi. Enflasyonla birlikte yaşanan artışın etkisiyle, araç muayene ücretleri üzerindeki en yüksek zamlardan biri gerçekleşti. Türkiye'nin önde gelen araç muayene kuruluşu TÜVTÜRK, son 6 yılda araç muayene ücretlerine yaklaşık yüzde 818.6 oranında zam yapmıştır. 2024 yılında gerçekleştirilen son zamlarla birlikte, araç muayene ücretleri bin 821 liraya çıkmıştır.

Araç muayene ücretleri 2017 yılında 198,24 lira seviyesinden başlayarak, 226,26 liraya yükselmişti. Ardından yapılan kademeli zamların en yükseği, geçen yıl uygulanmıştı. 2023 yılında muayene ücreti 607 liradan bin 130 liraya çıkmış, bu da yüzde 222'lik bir artışı temsil etmişti. Geçen yıl ise yüzde 61'lik bir zamla araç muayene ücretleri bin 821 liraya yükseltildi.

Zorunlu araç muayeneleri için alınan bu fahiş zamlar, milyonlarca sürücünün tepkisini çekiyor. Ancak, bu yüksek zamların gerekçeleri hala belirsizliğini koruyor.