Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle bu denetimleri gerçekleştiren TÜVTÜRK, 2025 yılına ait yeni muayene ücretlerini açıkladı. Araç türlerine göre belirlenen ücretler, yapılan işlemlere göre farklılık gösteriyor.

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler İçin Ücretler

Periyodik Muayene: 3.543,60 TL

Yola Elverişlilik Muayenesi: 1.771,80 TL

İki Hizmet Birlikte: 4.429,50 TL

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü: 368,00 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Arazi Taşıtı, Özel Amaçlı Taşıt, Römork ve Yarı Römork

Periyodik Muayene: 2.620,80 TL

Yola Elverişlilik Muayenesi: 1.310,40 TL

İki Hizmet Birlikte: 3.276,00 TL

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü: 368,00 TL

Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisikletler

Periyodik Muayene: 1.334,40 TL

Bu araç gruplarında egzoz emisyon ölçümü ve yola elverişlilik muayenesi uygulanmıyor.

Araç Sahipleri Nasıl Randevu Alabilir?

Muayene yaptırmak isteyen araç sahipleri, TÜVTÜRK’ün resmi web sitesi üzerinden plaka ve ruhsat bilgilerini girerek uygun istasyonu seçebiliyor.

Ayrıca 0850 222 88 88 numaralı TÜVTÜRK çağrı merkezi üzerinden de randevu alınabiliyor.

Yeni ücretlerin açıklanmasıyla birlikte araç sahiplerinin muayene süreçlerini son güne bırakmadan tamamlamaları, yoğunluk yaşanmaması açısından önem taşıyor.