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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen ve toplam değeri 4 milyon TL olan 27 adet araç motoru ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin devleti vergi kaybına uğratan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesindeki çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonda Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen ve piyasa değeri 4 milyon TL olan 27 adet çeşitli markalarda araç motoru ele geçirilirken, olayla ilgili 7 şüpheli de yakalandı.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken şüpheli 7 kişi hakkında da 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.