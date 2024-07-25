Artık milyonlarca vatandaş, trafik ve kasko sigortası kapsamında sigorta eksperi raporlarına erişmek için başvuru yapmak zorunda kalmayacak. Bu raporlar e-Devlet üzerinden temin edilebilecek.

Şubat ayında yürürlüğe giren yeni araç sigortası düzenlemesi sonrasında, uygulamanın kapsamının daha sağlıklı hale getirilebilmesi için detaylar açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, sigortalı ve hak sahiplerinin trafik ve kasko sigortası kapsamında düzenlenen sigorta eksperi raporlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebileceğini belirtti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KOLAY ERİŞİM

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik uygulamanın devreye girdiğini hatırlatarak, yeni düzenlemenin bu uygulamanın devamı olduğunu bildirdi.

"Sigortalı ve hak sahipleri, e-Devlet uygulaması üzerinden, trafik ve kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarını görüntüleyebilmektedir. Bu uygulama, sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edecek ve eksper ofislerindeki yoğunluğu azaltacaktır" dedi.

Erdem, çalışmada emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜRKSAT yetkililerine teşekkür etti.

EMEKLİLERE ÖTV İNDİRİMİ MÜJDESİ

Emeklilerin otomobil alımlarında ÖTV indirimi alabilmesini sağlayan düzenleme için çalışmalar başladı. Engellilere uygulanan ÖTV muafiyetine benzer bir uygulamanın emekliler için de hazırlanması, otomotiv sektöründe büyük ilgi uyandırdı.

Yeni düzenleme ile emeklilere, prim gün sayılarına göre yüzde 30 ile yüzde 50 arasında vergi indirimi yapılacak. Ancak, vergi indirimi yapılan araç modelleri sınırlandırılacak. Meclis tarafından onaylanması beklenen bu düzenleme, emeklilere araç alımlarında ÖTV muafiyeti imkanı sunacak.

Bu uygulama ile emekliler, SGK prim gün sayılarına ve emekli maaşlarına bağlı olarak ÖTV indirimi alabilecek. İndirim oranları yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişecek ve 5400 prim günü gibi kriterlere göre belirlenecek. Yani, prim gün sayısı fazla olan emekli daha yüksek oranda vergi indirimi alacak.

Detayları henüz açıklanmayan bu düzenleme için resmi açıklama bekleniyor.