Trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Pikap ile motosikletin çarpışmasının ardından yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Kilis-Gaziantep karayolunun 25. kilometresinde gerçekleşen trafik kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, 38 ADR 646 plakalı pikap sürücüsü O.K., henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolünü kaybeden araç, aynı güzergahta seyir halinde bulunan 27 APS 546 plakalı motosiklet sürücüsü M.Z.Y.’ye çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet şarampole savruldu ve yaklaşık 40 metre sürüklendi. Motosikletin sürücüsü M.Z.Y., pikabın camına çarparak ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan H.B. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer yol güvenliği için sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.