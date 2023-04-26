Tamamen öz sermayesi ile teknolojiyle donatılmış bir kepçe aracı alarak; Fen İşleri bünyesine yeni bir araç daha dahil etti.

Belediye sorunlarına daha çabuk müdahale etmek ve daha seri daha sağlıklı hizmetler vermek için araç filosuna dahil ettiğini belirten Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, almış oldukları yeni aracın Belde halkına hayırlı olmasını dilerken “Vatandaşlarımıza daha hızlı, daha kaliteli hizmet verebilmek adına belediyemizin makine ve araç parkına yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Tamamen öz sermayemiz ile son teknolojiyle donatılmış bir kepçe aracı aldık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün bünyesine yeni bir araç daha dahil ettik. Aldığımız her yeni araç, halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek içindir. Yeni aracımızla daha yeşil, daha temiz ve daha güzel bir Araplı için çalışacağız. Araç filomuza eklediğimiz yeni aracımız beldemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Haber Merkezi