Araçların ön camında oluşan küçük bir çatlak, zamanla tüm camı kaplayarak hem sürücünün görüşünü engelliyor hem de sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor. Özellikle sıcaklık farkları ve yol titreşimleri çatlağın hızla büyümesine neden oluyor.

Cam çatlaklarının genellikle taş çarpması, ani sıcaklık değişimleri ya da küçük çarpmalarla başladığını belirten uzmanlar, bu tür hasarların zamanında müdahale edilmezse tüm camın değiştirilmesini gerektirecek boyutlara ulaşabileceğini ifade ediyor.

Cam çatlaklarının ilerlemesinde termal stres, yol titreşimi ve camın iç yapısındaki gerilimler önemli rol oynuyor. Araç camı, üretim sürecinde ve şasiye montaj sırasında doğal bir iç basınca sahip. Oluşan bir çatlak, bu gerilimin boşalma noktası haline gelerek çatlağın yayılmasına neden oluyor.

Sıcak yaz günlerinde aşırı ısınmış cama aniden klima tutulması ya da kış aylarında buzlu cama sıcak su dökülmesi, camda termal şoka yol açıyor ve çatlağın büyümesini hızlandırıyor. Ayrıca, sert kasis geçişleri, kapıların sert kapanması gibi mekanik etkiler de çatlağı ilerletiyor.

Ön camda bir çatlak fark edildiğinde, çatlak bölgesinin kir, toz ve nemden korunması gerekiyor. İlk etapta, bölge temiz bir bezle nazikçe temizlenmeli ve kimyasal temizlik ürünlerinden kaçınılmalı. Ardından şeffaf bir bantla çatlağın üzeri kapatılarak geçici bir koruma sağlanabilir.

Bazı küçük çatlaklara, şeffaf oje veya özel cam tamir yapıştırıcıları uygulanabiliyor. Ancak bu yöntemlerin geçici olduğu ve profesyonel müdahale gerektirdiği unutulmamalı.

Çatlağın büyümesini önlemenin en etkili yollarından biri, sıcaklık ve basınç değişimlerinden kaçınmak. Aracın içini aniden soğutmak veya ısıtmak yerine, aşamalı bir geçiş öneriliyor. Yazın önce camların açılarak içerinin havalandırılması, kışın ise sıcak su yerine buz çözücü sprey kullanılması tavsiye ediliyor.

Aracın gölgede park edilmesi ve ani darbelerden kaçınılması da çatlağın ilerlemesini önleyici önlemler arasında yer alıyor.

Çatlakların büyüklüğüne ve konumuna göre tamir edilip edilemeyeceği belirleniyor. Genellikle 1-2 cm çapındaki taş izleri veya 3-5 cm’yi geçmeyen çizikler tamir edilebiliyor. Bu işlem sırasında çatlağa özel reçine enjekte edilerek UV ışığıyla sertleştiriliyor.

Ancak çatlak 15 cm’den uzunsa, sürücünün görüş alanındaysa ya da camın kenarına çok yakınsa, tamir yerine camın tamamen değiştirilmesi gerekiyor. Bu gibi durumlarda değişim, güvenlik açısından zorunlu hale geliyor.

Taş sıçramalarının sık yaşandığı stabilize yollarda ve ağır vasıta arkasında güvenli takip mesafesi bırakmak, çatlak oluşumunu azaltıyor. Ayrıca, bazı özel cam filmleri de taş darbelerine karşı ek dayanıklılık sağlayabiliyor.

Uzmanlar, ön camdaki çatlakların ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Zamanında alınacak önlemler ve doğru müdahaleyle hem maliyetin hem de riskin önüne geçilebiliyor.