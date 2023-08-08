Özellikle hava sıcaklığından dolayı ısınan motorun harareti nedeniyle yolda kalan araç sayıları artıyor. Sıcak hava kaynaklı sorunların arttığını ifade enden oto tamirciler ise araçlardaki yaz bakımının önemine vurgu yapıyor.

Hava sıcaklıklarının 35-40 dereceye kadar yaklaştığı şu günlerde araç motor soğutma sıvılarının önemi artıyor.

Özellikle şehir içinde motor ısısı daha da yükselmesi nedeniyle, sıvı aktarım hortumlarına da büyük rol düşüyor. Motorun hararetinin yükselmesindeki en büyük etkenlerden birisinin hortum yırtılması sonrası motor bölümünde yangının çıkabileceğini belirten oto tamirciler ise, periyodik bakımın önemli olduğuna dikkat çekti.

"SÜREKLİ KONTROL ETMEK LAZIM"

Sıcak havaların yaşandığı şu günlerde motordaki küçük sorunların büyük zararlı sonuçlara neden olabileceğini belirten oto tamirci Fatih Karaca, “Havaların sıcak olmasından dolayı araçların hararetli çalışmasıyla motor bölümünde bulunan hortum patlatabilir. Sıcaktan kaynaklı genellikle hortumlar bayatlar. O yüzden sürekli hortumları kontrol etmekte fayda var. Su radyatörlerinde çürümeler olabilir. Kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer bunlarda su kaçağı varsa araçlarda motor bölümündeki conta yakar ve motora büyük zarar verebilir. Örnek vermek gerekirse de, 1 liralık iş 10 liraya kadar çıkabilir, bu da müşterimizin cebine zararı olur” dedi.

“İHMAL EDİLMEMESİ GEREKİYOR”

Bakımların ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken tamirci Fatih Karaca, “Hava ve yağ filtresi yakıt için bir faydası olur. Ama havalar çok ısındığı için benzin hortumlarını kontrol ettirmek daha mantıklı. Sürücülerin ise bu tür sıcak havalarda, benzin kokusuna dikkat etmeleri gerekiyor. Aracın aşırı hararet yapmasından kaynaklı, yolda kalan müşterilerimiz oluyor. O nedenle yaz bakımları da çok önemli. Bazen büyük masraflar açabiliyor. Bakım denildiği zaman sadece yağ bakımı olarak düşünmeyin radyatör, antifriz, hortumlar olarak düşünün. Araç bakım fiyatları ise bin 500 liradan başlıyor, 7 bin liraya kadar yükseliyor” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir