Son bir yıl içinde araç sahiplerinin yaşadığı arızalar detaylı bir şekilde incelendi. Araştırma sonuçları, beklenmedik bir şekilde büyük ve köklü otomobil üreticilerinin de listede yer aldığını gösterdi.

Otomobil fiyatlarındaki artış ve bakım maliyetlerindeki yükseliş, tüketicileri dayanıklı ve sorunsuz araçlara yöneltti. Ancak Consumer Reports'un verileri, bazı popüler markaların araçlarının sık sık arıza yaptığını ortaya koydu.

"Sanayi yüzü görmeyen" olarak bilinen güvenilir araç arayışındaki tüketiciler için bu durum, önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Araştırma sonuçları, araç satın almadan önce detaylı bir inceleme yapmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Peki, en çok arıza yapan otomobil markaları hangileri? Consumer Reports'un detaylı raporunda, bu sorunun cevabı ve arızaların türleri hakkında detaylı bilgilere yer veriliyor.

İşte en fazla arıza veren otomobiller ve güvenilirlik puanları:

Audi - Güvenilirlik Puanı: 43

Chevrolet - Güvenilirlik Puanı: 43

Dodge - Güvenilirlik Puanı: 42

Ford - Güvenilirlik Puanı: 40

Lincoln - Güvenilirlik Puanı: 38

GMC - Güvenilirlik Puanı: 36

Volvo - Güvenilirlik Puanı: 28

Jeep - Güvenilirlik Puanı: 26

Volkswagen - Güvenilirlik Puanı: 26

Rivian - Güvenilirlik Puanı: 24

Mercedes-Benz - Güvenilirlik Puanı: 23

Chrysler - Güvenilirlik Puanı: 18

Uzmanlara göre, bu durumun nedenleri arasında üretim hataları, kullanılan malzemelerin kalitesi ve aracın kullanım koşulları gibi faktörler yer alıyor. Otomobil üreticileri, tüketici memnuniyetini artırmak ve pazar paylarını korumak için bu sorunlara çözüm bulmak zorunda.

Sonuç olarak, otomobil satın alırken sadece fiyat ve modele değil, aynı zamanda aracın güvenilirliği ve uzun vadeli kullanım maliyetlerine de dikkat etmek gerekiyor. Consumer Reports gibi bağımsız kuruluşların araştırmaları, tüketicilerin doğru karar vermelerine yardımcı oluyor.