Eskişehir’de galerici esnafı Sefa Güngören, araç piyasasında yılbaşına doğru fiyatların yükselebileceği uyarısında bulundu.

Eskişehir’de yıllardır 2’nci el araç satışı gerçekleştiren Sefa Güngören, yıl sonuna az bir süre kala piyasa hakkında konuştu. Piyasada durgunluk yaşandığını ifade eden Güngören, 2026 model sıfır kilometre araçların fiyatlarını vatandaşların merak ettiğini anlattı. Özellikle araç alacakların güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını öneren Sefa Güngören, genellikle kilometresi düşük araçların çok tercih edildiğini kaydetti.

Vatandaşların orta segment aile araçlarına rağbet gösterdiğini belirten Güngören, yılbaşından sonra fiyatların artabileceği uyarısında bulunarak, "Şu anda yıl sonuna doğru 2026 model araçlar geleceği için insanlar bu araçların fiyatlarını merak ediyor. Tabii piyasada hafif bir durgunluk var. İkinci elde ise şu anda daha çok düşük kilometreli ve temiz araçlar tercih ediliyor. Bence Türkiye’de araç almak için her zaman uygun bir zaman vardır. Çünkü araç piyasası döviz bazlı olduğu için sürekli yukarıya doğru bir artış gösteriyor. Düşük kilometreli ve yeni model araçların satışı da daha kolay oluyor. Bizim müşterilerimiz için her bütçeye uygun araçlarımız mevcut. Özellikle orta segment araçlar daha hızlı satılıyor. Ben, araç alım satımı yapacak kişilere güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını tavsiye ederim. Adresi belli olan, güvenilir ekspertizlerle çalışarak araçlarını kontrol ettirebilirler" dedi.