BYD ve Tesla gibi devleri geride bırakan Elroq, tasarım, menzil ve teknoloji açısından sektöre damga vurdu. Dünyada elektrikli araçlara olan talep artarken, otomotiv sektörünün prestijli ödülü olan “Yılın Otomobili” unvanı bu yıl sürpriz bir markaya gitti. Tesla, BYD ve Japon üreticiler gibi dev markalar yarışa iddialı girse de, kazanan Çek üretici Skoda oldu.

Yeni elektrikli SUV modeli Skoda Elroq, sahip olduğu teknik donanım ve kullanıcı deneyimiyle hem uzman jüriden hem de sürücülerden tam puan alarak 2025’in en iyi otomobili seçildi.

580 Kilometre Menzil, Gelişmiş Donanım

Skoda Elroq, orta boy elektrikli SUV segmentinde yer alıyor ve sunduğu teknik özelliklerle rakiplerinin önüne geçiyor.

Öne çıkan özellikler şöyle:

%100 elektrikli motor

580 km’ye kadar menzil kapasitesi

Geniş, ferah ve konforlu iç hacim

Minimalist ama modern dış tasarım

Gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS)