Tahmini Okuma Süresi: dakika

Arabica Coffee House CEO'su Av. Sertaç Yalçın, Türkiye’de 7 bölgede, 49 ilde hizmet vererek büyümeye devam ettiğini aktardı.

Yalçın, “Tüketiciler son dönemde yerli ve milli markalara daha fazla önem veriyor ve özellikle gelirini yatırım ve istihdama dönüştüren yerli markalara karşı daha duyarlı yaklaşıyor. Bu sebeple yerli firmalara ve ürünlerine yönelik talep de hızla artıyor. Kahve sektörü ise bunların başında geliyor. Dünyadaki kahve tüketiminin yüzde 70’ini karşılayan, en nitelikli kahve çekirdeği olma özelliğini taşıyan ve marka adını Arabica bitkisinden alan, yüzde yüz yerli ve milli marka Arabica Coffee House, Türkiye’de 150’e yakın şubesi ile nitelikli kahve severlere hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

Yalçın, "Fark Yarat Öncü Ol sloganı ile yola çıkan Arabica Coffee House, işletmelerinde kullanılan ürünler ile ilgili yaptığı yatırımlar ve kurduğu gıda üretim tesisinin yanı sıra konsept ve atmosferiyle kahve severlerin dikkatini çekiyor. Firma, 2024 yılının kendileri için asıl serüvenlerinin başlayacağı ve fark yaratacakları bir başlangıç olacağın belirtiyor. Kahvesini kendi ithal eden, günlük 3 ton kahve kavurma kapasitesine sahip fabrikasında kahvelerini kavurarak misafirlerine iyi kahve sunan Arabica Coffee House, kahve severlerin güven duyduğu bir buluşma noktası olma özelliğini koruyor” şeklinde konuştu.

“2024’TE TÜRKİYE’DE 200 ŞUBEYE ULAŞACAĞIZ”

Arabica Coffee House CEO’su Av. Sertaç Yalçın, yerli ve milli değerlere bağlılıklarını korurken, sürekli olarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedeflediklerini vurgulayarak; “Yüzde yüz yerli ve milli marka olarak Arabica kahve çekirdeklerini kahve kavurma fabrikamızda özenle kavurup misafirlerimize taze, kaliteli ve güvenilir kahve deneyimi sunuyoruz. Butik hizmet ruhunu kaybetmeden büyüyen şirketimiz, adeta bir girişim ve ARGE firması gibi hareket ederek sektördeki gelişmeleri yakından takip ederken, sektörün otoritesi olmak için yoğun çaba ve iş birlikleri geliştiriyor. Yerli markamız Arabica Coffee House ile pazar payımızı artırarak güvenle yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Şu an Türkiye genelinde 140’a yakın şubemiz var, 2024 yılı sonu itibariyle de bu sayıyı 200’ü geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.