Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kiralık sosyal konut modelinin ardından “ilk arabam” kampanyasının da yolda olduğuna dair sinyaller verdi.

Son dönemde ekonomi yönetiminin sosyal destek politikalarına ilişkin yaptığı açıklamalar kamuoyunda yakından takip edilirken, Memiş’in değerlendirmeleri dikkat çekti. Uzman isim, daha önce kiralık sosyal konut müjdesinin geleceğini aylar öncesinden dile getirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla bu öngörü doğrulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde kademeli şekilde inşa edilecek sosyal konutların devlet tarafından kiraya verileceğini duyurmuştu.

İslam Memiş, bu gelişmenin ardından yaptığı son açıklamada, benzer bir modelin taşıt alanında da gündeme gelebileceğini belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

> “Kiralık sosyal konutlar, resmi olarak açıklandı.

> Bu kiralama modeli sürpriz bir açıklamayla devamı gelir.

> Arabası olmayanlar üzülmesin.”

Kampanyanın 2026’da Başlaması Bekleniyor

Ekonomi çevrelerinden edinilen bilgilere göre, “İlk Arabam” kampanyasının 2026 yılı içerisinde açıklanması bekleniyor. Kampanya kapsamında hiç aracı olmayan vatandaşlara, uygun faizli kredi imkânıyla sıfır araç satışı planlanıyor.

Proje hayata geçtiğinde, yerli üretim otomobillerin uzun vadeli ve düşük taksitli finansman modelleriyle satışa sunulması hedefleniyor. Bu sistemin, konut alanında uygulanan TOKİ modeline benzer bir yapıda olacağı değerlendiriliyor.

Yetkililer, projenin vatandaşların araç sahibi olmasını kolaylaştırmasının yanı sıra yerli otomotiv üretimini destekleyeceğini de vurguluyor.

Kampanyaya ilişkin resmi duyurunun önümüzdeki dönemde yapılması beklenirken, detaylar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacak.