Milyonlarca araç sahibi için MTV ile ilgili önemli bir uyarı yapıldı. Belirli kurallara uymayanlar, beklenmedik şekilde fazladan MTV ödemek zorunda kalabilir. İşte dikkat edilmesi gereken kurallar:

MTV BORCU RİSKİ

Araç sahiplerinin trafikte beklenmedik ÖTV ve MTV borçlarından kaçınmaları için belirli kurallara dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle engelli plakalı araç sahipleri için bazı önemli kurallar mevcut. Bu kurallara uyulmadığı takdirde beklenmedik MTV borçlarıyla karşı karşıya kalınabilir.

Örneğin, engelli plaka sahiplerinin araçlarının, sahipleriyle aynı ilde bulunması gerekiyor. Aksi takdirde vergi borcu çıkabilir.

KİMLER KULLANABİLİR?

Engelli araçlarıyla ilgili diğer önemli bir kural ise kimlerin bu araçları kullanabileceğidir. Yalnızca engelli bireyin eşi, çocukları, anne ve babası gibi birinci dereceden yakınları bu araçları kullanabilir. İkinci ve üçüncü dereceden akrabaların bu araçları kullanması yasaktır. Ayrıca, engelli bireyin adına kayıtlı araç ve plakanın farklı bir ilde bulunması durumunda cezalar uygulanabilir.

ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİ

Engelli bireyler, araç alımlarında %26.3 oranında ÖTV ve %15.24 oranında KDV indiriminden faydalanabilirler. Ancak bu indirimlerden yararlanılarak alınan aracın satışı için en az 5 yıl beklenmesi gerekmektedir.

Bu önemli kurallara uyulmaması durumunda, araç sahipleri yüksek vergi borçları ve cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle, engelli bireylerin ve araç sahiplerinin belirtilen kurallara tam olarak uymaları büyük önem taşımaktadır.