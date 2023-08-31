Yozgat’ta kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel yemeklerinden arabaşı çorbası tarifini merak edenler detaylar haberimizde…

Yozgat’a has, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez en önemli arabaşıdır. Yozgat uzun kış gecelerinde akşam yemeğinden sonra ve yatmadan önce yapılan sohbetler esnasında ikram edilen bir çeşit ara öğün yemeğidir. Bu sebeple yemeğin asıl adı “ara aşı” olmasına rağmen halk ağzında söylene söylene arabaşı şeklini almıştır. Malzeme olarak un, su ve tuz kullanılır. Çorbası içinse tavuk veya hindi eti kullanılır.

YOZGAT ARABAŞISI YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

HAMURU İÇİN:

(12 kişiliktir)

5 kg su

650 gr un

5 litre suyun 3 litresi ateş üzerinde kaynamaya bırakılır. Kalan 2 litre soğuk suya 650 gr un ilave edilip mikserle çarpılarak bulamaç haline getirilir. Bulamaç haline getirilmiş hamur kaynamakta olan suya birdenbire boşaltılır. Oklava ile devamlı karıştırılarak hamur mısır patlağı gibi patlamaya başlayınca 3-4 dakika daha kaynatılıp 40 cm’lik 2 adet siniye dökülüp soğutmaya terk edilir.

ÇORBASI İÇİN:

Tavuk veya Hindi eti (göğüs)

5 kg su

5 kaşık un (yağsız kavrulmuş un)

2 kaşık salça

1 kaşık pul biber

150 ve 200 gr yağ

YOZGAR ARABAŞISI YAPILIŞI:

Tüm bu malzemeler çiğ olarak karıştırılıp ocağa konulur. Köpük kayboluncaya kadar pişirilerek hazır hale getirilir. İkramdan önce tikelenen et çorbaya ilave edilip bir taşım kaynatılıp servis yapılır. Soğumaya bırakılan hamur, ıslak bir bıçak ile baklava dilimleri şeklinde kesilir. Tepsinin ortası çorba kasesi sığacak şekilde açılır, açılan yere çorba kasesi yerleştirilir. Kesilen hamurlar kaşık üzerine yerleştirilerek çorba ile birlikte çiğnemeden yutulur. Haber Merkezi