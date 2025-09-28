İngiltere’de sürücülere, direksiyon başında yanlış ayakkabı tercih etmeleri halinde 1.000 sterline (yaklaşık 55 bin 600 TL) kadar para cezası kesilebileceği uyarısı yapıldı.

Kurallara göre, sürücüler “araç üzerindeki kontrolleri doğru şekilde kullanmayı engellemeyen” ayakkabılar giymek zorunda.

Bu Ayakkabılar Hangisi

Uzmanlara göre ağır botlar, kalın tabanlı ayakkabılar ve yüksek topuklular sürüş güvenliğini olumsuz etkiliyor.

Bu tür ayakkabılar, pedalları hissetmeyi zorlaştırdığı için sürücünün yanlışlıkla iki pedala birden basmasına yol açabiliyor.

Böyle bir durumda kazaya sebebiyet veren sürücü, ceza puanı ve yüksek para cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.

Ceza Yemeyin

Sürüş güvenliği için Uzmanlar, “kalın tabanlı botlar fotoğraf çekiminde güzel görünebilir ama direksiyon başında risklidir” dedi.

Ayrıca yüksek topukluların da sürüş esnasında kontrolü zorlaştırdığı vurgulandı.

Tavsiye edilen ise ayağa tam oturan, dar ve pedalları hissetmeye imkan veren ayakkabılarla araç kullanmak.

Bu Durum Türkiye Nasıl?

Türkiye’de benzer şekilde, sürücülerin araç kullanmasını kısıtlayan davranışlar trafik güvenliğini ihlal olarak değerlendiriliyor.

Direksiyon başında uygun olmayan ayakkabı kullanımı, kazaya sebebiyet verirse sürücü kusurlu sayılabiliyor.

Trafik uzmanları, özellikle uzun yolculuklarda yanınızda sürüşe uygun spor ayakkabı bulundurmanın güvenlik açısından önemli olduğunu belirtiyor.