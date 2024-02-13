Kuveyt Türk Bankası, taşıt alacak müşterilere son derece avantajlı bir fırsat sunuyor. Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki değişikliklere rağmen, banka düşük faizli kredi imkanıyla sıfır araç sahibi olmak isteyenlere destek oluyor. 400 bin TL'ye kadar olan taşıt kredilerinde avantajlı faiz oranlarıyla müşterilere kolaylık sağlanıyor.

Banka, sıfır araç alacak müşterilerine özel düşük faizli taşıt kredisi sunmaya devam ediyor. Bu kampanya kapsamında müşteriler, 400 bin TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahip.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Özellikle son dönemde krediye erişimde yaşanan zorlukların üstesinden gelmek ve müşterilere destek olmak amacıyla tasarlanan bu özel kampanya, Kuveyt Türk'ün sunduğu avantajlı taşıt kredisinin sıfır araç almak isteyenler için oldukça cazip olduğunu gösteriyor.

Banka, müşterilerine 24 ay vade seçeneğiyle %3.29 gibi rekabetçi bir faiz oranıyla finansman sağlıyor.

Bu fırsat, piyasada benzeri bulunmayan koşullar altında sıfır kilometre bir araç sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor. Ancak, kredi kullanacak müşterilerin aylık ödeme miktarları, faiz oranları gibi önemli detayları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

ÖDEME PLANI VE MALİYETLER

Kuveyt Türk'ün kampanyası kapsamında sunulan taşıt kredisi için ödeme planı ve maliyetler şu şekildedir:

Kredi Tutarı: 400.000 TL

Vade: 24 Ay

Aylık Ödeme: 26.984,02 TL

Faiz Oranı: %3,29

Tahsis Ücreti: 2.300,00 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %66,39

Toplam Kar Payı: 247.616,38 TL

Toplam Geri Ödeme: 649.916,48 TL

Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, bankanın şubelerine veya resmi internet sitesine başvurarak detaylı bilgi alabilirler.