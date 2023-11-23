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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve velilerin görüşlerini almak amacıyla yılın ilk ara tatilini değerlendirmeye yönelik bir ankete başladı. Ara tatilin sona ermesiyle birlikte, MEB, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında "Ara tatil kalksın mı, devam etsin mi?" sorusuna yanıt aramak için bir anket düzenliyor.

Ara tatil değerlendirme anketi, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından doldurulabiliyor. Kasım ayındaki ara tatilin nasıl değerlendirildiğine dair sorular içeren anket, önemli bir karar alınması amacıyla düzenleniyor.

Anketler, bir dönemde iki defa gerçekleşen ara tatillerin devam edip etmemesi konusunda karar alınmasına katkıda bulunacak. Katılımcılara ara tatil sürecinin nasıl geçirildiğine dair detaylı sorular yöneltiliyor. Ankete katılımın, gelecekteki ara tatillerin planlanması ve değerlendirilmesi için önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

"Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması" anketlerine katılmak isteyenler, 10 Aralık tarihine kadar https://veri.meb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilirler. MEB, toplanan görüşler doğrultusunda alınacak kararların, eğitim sisteminin geleceğini şekillendirmede etkili olacağını belirtiyor.