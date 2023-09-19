Yozgat Bozok Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliği 2’nci AR-GE proje pazarı ve üniversite tanıtım günleri tanıtım hakkında duyuru yayınladı.

Yozgat Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Etkinlikte ‘Mühendislik ve Temel Bilimler’, ‘Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri’, ‘Tarım Gıda ve Çevre Bilimleri’ olmak üzere üç farklı kategoride katılımcılara Akademisyenler, Tüm kamu kurum ve kuruluşları, Tüzel Gruplar, Şirketler, Ar-Ge Ofisleri toplam 132 bin lira ödül verilecektir. Programa ülkemizin önemli kurum kuruluşları ve firmaları katılım sağlayacaktır. Ayrıca etkinlik kapsamında yatırımcılar ile görüşmeler ve sunumlar gerçekleştirilecektir. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm akademik personelimiz ve öğrencilerimiz projeleri ile katılabilirler” ifadelerine yer verildi. (Ahmet Ayverdi)